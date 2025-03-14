За сутки в Бурятии зафиксировали рекордное количество ДТП

В ГАИ Бурятии отметили, что за последние сутки по республике было зафиксировано рекордное количество ДТП. Оно превысило обычные показатели в два раза.

- За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 49 аварий, с механическими повреждениями ТС, в том числе с пострадавшими. Это больше обычного практически в два раза. Вместе с тем, инспекторами ДПС было выявлено 275 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 15 водителей с признаками опьянения, - сообщили в ГАИ республики.

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