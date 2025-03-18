Закаменский лесхоз не платил сотрудникам отпускные. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

- Перед 27 работниками учреждения имелась задолженность по оплате отпусков в размере 641 тыс. рублей. В связи с этим прокурор района внес представление руководителю организации, по результатам которого долг выплачен в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Закаменского района.

Кроме того, по постановлению прокуратуры работодателя привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений). Руководителю назначен штраф 10 тыс. рублей.

Фото: РАЛХ