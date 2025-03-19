Происшествия 19.03.2025 в 11:56

В Бурятии поймали мошенников из фиктивного агентства недвижимости

Они брали с клиентов деньги за якобы сдающиеся в аренду квартиры
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии поймали мошенников из фиктивного агентства недвижимости

В Бурятии поймали мошенников из фиктивного агентства недвижимости. Они брали с клиентов деньги за якобы сдающиеся в аренду квартиры.

Первый заместитель прокурора республики Алексей Шевченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 жителей республики и Забайкальского края.

- По версии следствия, с июля 2017 года по октябрь 2023 года организованная преступная группа из 6 человек, действуя от имени фиктивного агентства недвижимости, предлагала гражданам за денежное вознаграждение адреса якобы сдающихся в аренду жилых помещений, а после получения денег прекращала связь, - сообщили в прокуратуре.

Таким способом преступной группой совершено 51 преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

Наиболее строгая санкция за совершение только одного из указанных деяний предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы. или иного дохода осужденного за период до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд города Улан-Удэ.

 

Фото: Номер один

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мошенники Бурятия

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