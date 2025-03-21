Происшествия 21.03.2025 в 17:33

В Бурятии подтопило 11 сёл

Бедствие затронуло шесть районов республики
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии подтопило 11 сёл
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
В Бурятии талыми водами подтоплено 11 населенных пунктах в шести районах. Такие данные озвучили сегодня в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Так, в Мухоршибирском районе возникла угроза подтопления семи приусадебных участков в Мухоршибири, а также двух участков в Новом Загане. Кроме того, подтоплена местная дорога вблизи села Тугнуй. Сейчас там организована объездная дорога через Хошун-Узур.

«Администрация района принимает меры для предотвращения подтопления. Ведутся работы по обустройству водоотводного канала, а также осуществляется завоз грунта для отсыпки», - отметили в агентстве.

В селе Старое Татаурово был подтоплен подъезд двухэтажного дома. Сейчас воду уже откачали.

В Бичурском районе талыми водами частично подтоплены 4 придомовых участка в селе Слобода. В селе Малый Куналей существует угроза подтопления придомовых участков улицы Колхозная.

«Администрация района проводит работы по обустройству водоотводного канала для предотвращения дальнейших подтоплений. В результате проведённой работы в селе Слобода вода ушла», - сообщили в агентстве ГО и ЧС.

В Кабанском районе талые воды частично подтопили два приусадебных участка: один в районе станции Тимлюй, второй в селе Каменск. В селе Тарбагатай талыми водами частично были подтоплены четыре придомовых участка.

Наиболее сложная обстановка сложилась в селе Сотников Иволгинского района. Там наблюдается скопление воды на некоторых участках поселковых дорог, частично подтоплено 11 приусадебных участков.

«Проводится откачка талых вод, откачено 900 кубических метров воды. Кроме того, проведена отсыпка грунтом по улицам Ягодная, Тополиная, Трактовая, Проточная. С 20 марта помощь населению по откачке воды на месте оказывают спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. На месте продолжают работать дизельная насосная станция и вакуумные машины. Также работает погрузчик и самосвал, которые занимаются подвозом грунта. Проведены экскаваторные работы», - рассказали в агентстве.

Также от подтопления пострадали ДНТ «Саяны» в Гурульбе и село Верхняя Иволга.

«Для ликвидации последствий подтоплений в общей сложности задействовано 136 человек и 79 единиц техники, включая грейдеры, погрузчики, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, вакуумные машины, дизельную насосную станцию, мотопомпы. Ситуация находится под контролем, необходимые меры принимаются», - заверили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Напомним, как местные власти реагируют на подтопления, сейчас проверяет прокуратура. Главам Иволгинского и Мухоршибирского районов уже внесены представления – за недостаточное привлечение ресурсов на борьбу с потопом.
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