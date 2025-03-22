В Улан-Удэ врач спас провалившихся под лед женщину с ребенком

Прошедший день чуть не обернулся трагедией для семьи из Улан-Удэ, если бы не оказавшийся рядом рентгенхирург Республиканской больницы. Врач Зоригто Балханов сумел спасти женщину с ребенком, которые провалились на реке под лед.

Это произошло на Степной Протоке в районе Левого берега.

- Зоригто Владимирович с семьей приехал на берег, чтобы собрать камни для проведения обряда «Мэнгээ голоо». В это же время по льду реку переходила женщина с ребенком. Внезапно они провалились в воду – так называемую полынью. Без раздумий он бросился на помощь и в считанные минуты вытащил их, - рассказали в пресс-службе РКБ.

В больнице очень гордятся своим коллегой и уверены, что спасение людей не только в операционной, но и в обычной жизни означает, что профессия врача выбрана не случайно, а по душе.

Фото: РКБ