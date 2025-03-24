Происшествия 24.03.2025 в 16:27

В перинатальном центре Улан-Удэ родилось крупное хищение

Участников аферы в учреждении уже ждет суд
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Текст: Андрей Константинов
В перинатальном центре Улан-Удэ родилось крупное хищение
Фото: скриншот видео
В МВД Бурятии сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы, состоящей из должностных лиц Республиканского перинатального центра и руководителя коммерческой организации. Их обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, в мае 2022 года двое должностных лиц перинатального центра инициировали заключение договора на производство электроизмерительных работ в учреждении с подконтрольной коммерческой организацией, при этом завысив стоимость работ в 12 раз. Осенью 2022 года эти же должностные лица самостоятельно приняли выполненные работы. На основании подписанных ими актов подрядчику перечислили деньги, предусмотренные договором. Таким образом, было похищено свыше 3 млн. рублей. В последующим они были обналичены и поделены между фигурантами.

Аферу выявили сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Улан-Удэ. Известно, что одним из фигурантов дела стала заместитель главного врача по экономическим вопросам Республиканского перинатального центра Елена Думнова. Во время расследования она содержалась в СИЗО. Фамилии остальных обвиняемых не разглашались.

В настоящее время прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по делу, скоро оно уйдет в суд. Как уточнили в МВД, для взыскания ущерба на имущество фигурантов на сумму свыше 5 млн. рублей наложен арест.
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