Происшествия 26.03.2025 в 08:57

В Улан-Удэ заместитель директора школы лишилась 6 миллионов рублей

Женщина лишилась золота и накоплений, взяла кредиты и заняла деньги у друзей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ заместитель директора школы лишилась 6 миллионов рублей
Фото: архив «Номер один»
58-летняя заместитель директора по научно-методической работе одной из школ Улан-Удэ стала жертвой аферистов. Она отдала мошенникам почти 6 миллионов рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, 13 марта женщина в мессенджере получила сообщение от якобы директора школы о том, что в учреждении проводится проверка и с ней свяжется сотрудник правоохранительных органов. Директор попросила завуча оказать силовикам полное содействие.

Спустя некоторое время женщине позвонил лже-следователь МВД и сообщил, что в настоящее время директор школы находится под следствие, а сама она подозревается в государственной измене.

Затем с жертвой связался мошенник, представившийся сотрудником Росфинмониторинга, который напугал женщину потерей сбережений. Он сообщил, что от имени горожанки зарезервированы заявки на оформление кредитов. Потерпевшей необходимо срочно обратиться в отделения банков и оформить кредиты на те же суммы и перевести деньги на «безопасный счет». Кроме того, необходимо обезопасить и личные сбережения путем перечисления их на «безопасный счет».

На следующий день улан-удэнка сняла 1,6 млн рублей накоплений. Сотрудников банка она заверила, что деньги нужны ей для покупки квартиры. Затем, по указанию интернет-преступников, установив приложение бесконтактной оплаты, через банкомат перевела их на «безопасный счёт».

В последующие несколько дней женщина сняла еще 600 тысяч рублей с банковского вклада и более миллиона рублей накоплений и также перевела мошенникам. Затем, под давлением «сотрудника Росфинмониторинга», взяла несколько кредитов в различных банках вновь отправила их на «безопасный счет».

После этого лже-специалист Росфинмониторинга сообщил о займе, с которым возникли сложности, и убедил жертву найти еще средства, акцентируя внимание на необходимости выполнения всех требований для сохранности сбережений. Тогда улан-удэнка заложила в ломбард свои золотые украшения, заняла деньги у родственников и знакомых и перевела требуемую сумму на счет мошенникам.

Таким образом, в общей сложности заместитель директора школы лишилась почти 6 миллионов рублей.

Как выяснилось позже, женщина принимала участие в многочисленных профилактических мероприятиях, которые полиция проводила в школе, но считала, что такого с ней не произойдет и не слушала доводимую информацию.
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мошенничество

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