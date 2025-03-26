В Улан-Удэ заместитель директора школы лишилась 6 миллионов рублей

58-летняя заместитель директора по научно-методической работе одной из школ Улан-Удэ стала жертвой аферистов. Она отдала мошенникам почти 6 миллионов рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, 13 марта женщина в мессенджере получила сообщение от якобы директора школы о том, что в учреждении проводится проверка и с ней свяжется сотрудник правоохранительных органов. Директор попросила завуча оказать силовикам полное содействие.Спустя некоторое время женщине позвонил лже-следователь МВД и сообщил, что в настоящее время директор школы находится под следствие, а сама она подозревается в государственной измене.Затем с жертвой связался мошенник, представившийся сотрудником Росфинмониторинга, который напугал женщину потерей сбережений. Он сообщил, что от имени горожанки зарезервированы заявки на оформление кредитов. Потерпевшей необходимо срочно обратиться в отделения банков и оформить кредиты на те же суммы и перевести деньги на «безопасный счет». Кроме того, необходимо обезопасить и личные сбережения путем перечисления их на «безопасный счет».На следующий день улан-удэнка сняла 1,6 млн рублей накоплений. Сотрудников банка она заверила, что деньги нужны ей для покупки квартиры. Затем, по указанию интернет-преступников, установив приложение бесконтактной оплаты, через банкомат перевела их на «безопасный счёт».В последующие несколько дней женщина сняла еще 600 тысяч рублей с банковского вклада и более миллиона рублей накоплений и также перевела мошенникам. Затем, под давлением «сотрудника Росфинмониторинга», взяла несколько кредитов в различных банках вновь отправила их на «безопасный счет».После этого лже-специалист Росфинмониторинга сообщил о займе, с которым возникли сложности, и убедил жертву найти еще средства, акцентируя внимание на необходимости выполнения всех требований для сохранности сбережений. Тогда улан-удэнка заложила в ломбард свои золотые украшения, заняла деньги у родственников и знакомых и перевела требуемую сумму на счет мошенникам.Таким образом, в общей сложности заместитель директора школы лишилась почти 6 миллионов рублей.Как выяснилось позже, женщина принимала участие в многочисленных профилактических мероприятиях, которые полиция проводила в школе, но считала, что такого с ней не произойдет и не слушала доводимую информацию.