Житель Бурятии хотел разбогатеть на нефрите

Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Улан-Удэ, который обвиняется в незаконной добыче и хранении нефрита в крупном размере.Как сообщили в прокуратуре, в сентябре 2023 года мужчина незаконно добыл в Окинском районе 10 камней нефрита-сырца общей массой более 211 кг и стоимостью не менее 6 млн рублей. После этого он перевез нефрит в Улан-Удэ, а затем повез его в Иркутск, где планировал продать. Однако в пути автомобиль его остановили полицейские. Нефрит у мужчины изъяли, а на него самого возбудили уголовное дело.Сейчас дело уже направлено в Советский райсуд для рассмотрения по существу.