Происшествия 31.03.2025 в 10:21

Житель Бурятии хотел разбогатеть на нефрите

Однако его планам помешала полиция
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии хотел разбогатеть на нефрите
Фото: архив «Номер один»
Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Улан-Удэ, который обвиняется в незаконной добыче и хранении нефрита в крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре, в сентябре 2023 года мужчина незаконно добыл в Окинском районе 10 камней нефрита-сырца общей массой более 211 кг и стоимостью не менее 6 млн рублей. После этого он перевез нефрит в Улан-Удэ, а затем повез его в Иркутск, где планировал продать. Однако в пути автомобиль его остановили полицейские. Нефрит у мужчины изъяли, а на него самого возбудили уголовное дело.

Сейчас дело уже направлено в Советский райсуд для рассмотрения по существу.
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нефрит

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