Происшествия 11.04.2025 в 14:26

Житель Средней Азии распространял в Бурятии героин

«Подработка» обошлась иностранцу в 12 лет колонии
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Текст: Андрей Константинов
Житель Средней Азии распространял в Бурятии героин
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Кыргызстана. Он обвинялся в сбыте наркотиков в составе организованной группы в крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в апреле 2024 года знакомый предложил иностранцу заняться распространением наркотиков. Обвиняемый согласился. В мае 2024 года он вместе с двумя сообщниками приехал в Гусиноозерск, где сделал закладки, после чего сфотографировали их и отправили координаты куратору.

Наркобарыг задержали правоохранители. В ходе обыска у мужчины нашли 9 грамм героина, подготовленного для распространения среди наркоманов.

Рассмотрев материалы дела, суд признал иностранца виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Уголовные дела в отношении его двух соучастников выделили в отдельное производство.
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наркотик

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