Происшествия 11.04.2025 в 14:26
Житель Средней Азии распространял в Бурятии героин
«Подработка» обошлась иностранцу в 12 лет колонии
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Кыргызстана. Он обвинялся в сбыте наркотиков в составе организованной группы в крупном размере.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в апреле 2024 года знакомый предложил иностранцу заняться распространением наркотиков. Обвиняемый согласился. В мае 2024 года он вместе с двумя сообщниками приехал в Гусиноозерск, где сделал закладки, после чего сфотографировали их и отправили координаты куратору.
Наркобарыг задержали правоохранители. В ходе обыска у мужчины нашли 9 грамм героина, подготовленного для распространения среди наркоманов.
Рассмотрев материалы дела, суд признал иностранца виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Уголовные дела в отношении его двух соучастников выделили в отдельное производство.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в апреле 2024 года знакомый предложил иностранцу заняться распространением наркотиков. Обвиняемый согласился. В мае 2024 года он вместе с двумя сообщниками приехал в Гусиноозерск, где сделал закладки, после чего сфотографировали их и отправили координаты куратору.
Наркобарыг задержали правоохранители. В ходе обыска у мужчины нашли 9 грамм героина, подготовленного для распространения среди наркоманов.
Рассмотрев материалы дела, суд признал иностранца виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Уголовные дела в отношении его двух соучастников выделили в отдельное производство.
Тегинаркотик