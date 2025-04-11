Житель Средней Азии распространял в Бурятии героин

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Кыргызстана. Он обвинялся в сбыте наркотиков в составе организованной группы в крупном размере.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в апреле 2024 года знакомый предложил иностранцу заняться распространением наркотиков. Обвиняемый согласился. В мае 2024 года он вместе с двумя сообщниками приехал в Гусиноозерск, где сделал закладки, после чего сфотографировали их и отправили координаты куратору.Наркобарыг задержали правоохранители. В ходе обыска у мужчины нашли 9 грамм героина, подготовленного для распространения среди наркоманов.Рассмотрев материалы дела, суд признал иностранца виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.Уголовные дела в отношении его двух соучастников выделили в отдельное производство.