Лесники Бурятии потушили пожары на площади более трех тысяч гектаров
Лесники Бурятии потушили пожары на площади более трех тысяч гектаров. Большая часть пожаров действует на территории Еравнинского района.
Только за прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружено 4 возгорания в Еравнинском районе. Ликвидировано 9 очагов на общей площади 3063 га. По последним данным, утром 13 апреля действует 7 лесных пожаров в Еравнинском районе, на общей площади 200 га, сообщили в РАЛХе.
- Самые крупные возгорания ликвидированы, но новые пожары регистрируются именно в Еравнинском районе, поэтому режим ЧС там продолжает действовать. Группировки справляются. Осуществляется переброс сил и средств на ещё не потушенные участки и вновь возникшие пожары. Мы напоминаем, что использование открытого огня запрещено, также как и сжигание сухой, травянистой растительности, - отметил Сергей Борошноев, руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства.
Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнём. Угрозы населённым пунктам нет.
С огненной стихией сражаются 365 человек, из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 56 единиц лесопожарной техники.
Напоминаем, что в Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено.
В Еравнинском районе введён режим ЧС.
О возгорании или задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44 или в ближайшее лесничество.
Фото: РАЛХ