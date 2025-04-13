Лесники Бурятии потушили пожары на площади более трех тысяч гектаров. Большая часть пожаров действует на территории Еравнинского района.

Только за прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружено 4 возгорания в Еравнинском районе. Ликвидировано 9 очагов на общей площади 3063 га. По последним данным, утром 13 апреля действует 7 лесных пожаров в Еравнинском районе, на общей площади 200 га, сообщили в РАЛХе.

- Самые крупные возгорания ликвидированы, но новые пожары регистрируются именно в Еравнинском районе, поэтому режим ЧС там продолжает действовать. Группировки справляются. Осуществляется переброс сил и средств на ещё не потушенные участки и вновь возникшие пожары. Мы напоминаем, что использование открытого огня запрещено, также как и сжигание сухой, травянистой растительности, - отметил Сергей Борошноев, руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства.

Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнём. Угрозы населённым пунктам нет.

С огненной стихией сражаются 365 человек, из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 56 единиц лесопожарной техники.

Напоминаем, что в Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено.

В Еравнинском районе введён режим ЧС.

О возгорании или задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44 или в ближайшее лесничество.

Фото: РАЛХ