Мотоциклист разбился на сельской дороге в Бурятии

Напомним, еще одна мотоавария произошла в Бурятии вечером в пятницу в Баргузинском районе. Там в поселке Усть-Баргузин 15-летний водитель мопеда «Рэйсер» на перекрестке не предоставил преимущества автомобилю «Тойота Виш». В результате ДТП школьник и его 18-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы. Как уточнили в Госавтоинспекции, сам юный байкер ехал в мотошлеме, а у девушки его не было.





ДТП случилось вчера вечером в Джидинском районе Бурятии. Там в аварию попал 57-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», не имеющий прав.Как сообщили в ГИБДД, мужчина ехал со стороны Учетуя в направлении Петропавловки, не справился с управлением и перевернулся. Байкер получил множество травм и был госпитализирован.В отношении 37-летней матери школьника возбудили административное дело за передачу прав управления лицу, заведомо не имеющему такого права.