Происшествия 14.04.2025 в 10:36

Мотоциклист разбился на сельской дороге в Бурятии

Мужчину госпитализировали с множеством травм
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Текст: Андрей Константинов
Мотоциклист разбился на сельской дороге в Бурятии
ДТП случилось вчера вечером в Джидинском районе Бурятии. Там в аварию попал 57-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», не имеющий прав.

Как сообщили в ГИБДД, мужчина ехал со стороны Учетуя в направлении Петропавловки, не справился с управлением и перевернулся. Байкер получил множество травм и был госпитализирован.

Напомним, еще одна мотоавария произошла в Бурятии вечером в пятницу в Баргузинском районе. Там в поселке Усть-Баргузин 15-летний водитель мопеда «Рэйсер» на перекрестке не предоставил преимущества автомобилю «Тойота Виш». В результате ДТП школьник и его 18-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы. Как уточнили в Госавтоинспекции, сам юный байкер ехал в мотошлеме, а у девушки его не было.


В отношении 37-летней матери школьника возбудили административное дело за передачу прав управления лицу, заведомо не имеющему такого права.
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