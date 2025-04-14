Происшествия 14.04.2025 в 12:21

В Бурятии полиция разбирается с отравлением детей жвачкой

Ребятишки рассказали, что их угостили незнакомцы на темной машине
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии полиция разбирается с отравлением детей жвачкой
Фото: freepik.com
В Бурятии двое детей из села Калиновка Мухоршибирского района попали к врачам с жалобами на слабость и сонливость. Один из ребятишек рассказал, что перед этим их угостили жвачкой двое мужчин, проезжавших мимо на тёмном автомобиле.

Как сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7», детей сейчас направили на осмотр в районную поликлинику. Там у них возьмут анализы.

«Сегодня в Мухоршибирский отдел полиции поступило сообщение о том, что после угощения неизвестными двое ребят почувствовали себя плохо. Данную информацию родителям сообщили 8-летние дети. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося», - прокомментировали ситуацию в МВД Бурятии.

В свою очередь в прокуратуре также сообщили о начале проверки.

«В настоящее время проводится судебно-химическое исследование изъятой жевательной резинки. Обстоятельства устанавливаются», - сообщили в надзорном ведомстве.
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