В Бурятии полиция разбирается с отравлением детей жвачкой

«Сегодня в Мухоршибирский отдел полиции поступило сообщение о том, что после угощения неизвестными двое ребят почувствовали себя плохо. Данную информацию родителям сообщили 8-летние дети. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося», - прокомментировали ситуацию в МВД Бурятии.







В свою очередь в прокуратуре также сообщили о начале проверки.



«В настоящее время проводится судебно-химическое исследование изъятой жевательной резинки. Обстоятельства устанавливаются», - сообщили в надзорном ведомстве.

В Бурятии двое детей из села Калиновка Мухоршибирского района попали к врачам с жалобами на слабость и сонливость. Один из ребятишек рассказал, что перед этим их угостили жвачкой двое мужчин, проезжавших мимо на тёмном автомобиле.Как сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7», детей сейчас направили на осмотр в районную поликлинику. Там у них возьмут анализы.