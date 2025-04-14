Происшествия 14.04.2025 в 16:58

В Бурятию не попали подозрительные кормовые добавки из Китая

На 78 тонн продукции не было соответствующих сертификатов
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятию не попали подозрительные кормовые добавки из Китая

В Бурятию не попали подозрительные кормовые добавки из Китая. На 78 тонн продукции не было соответствующих сертификатов.

- В пограничном пункте пропуска «ЖДПП Наушки» 13 и 14 апреля 2025 года предотвращен ввоз из Китая в Россию 78 тонн кормовой добавки (Сэндимет DL-метионин 99% кормовой), - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Три груженых вагона не допущены на территорию России по причине отсутствия оригиналов сертификатов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Это является нарушением п. 3.13 Решения Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317.

Также в период с 7 по 14 апреля при экспортных перевозках из России в Монголию надзорным ведомством проведен контроль 125 тонн жмыха рапсового; при транзитных перевозках из Германии в Монголию – 37 тонн продуктов питания. Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам.

 

Фото: Россельхознадзор по Иркутской области и Республике Бурятия

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