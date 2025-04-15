Происшествия 15.04.2025 в 11:04

Коллектив аферистов убедил жителя Улан-Удэ в необходимости расстаться с деньгами

Все началось со звонка «сотрудника сотовой компании»
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Текст: Андрей Константинов
Коллектив аферистов убедил жителя Улан-Удэ в необходимости расстаться с деньгами
Фото: архив «Номер один»
32-летний житель Улан-Удэ стал жертвой крупной аферы. Коллектив мошенников развел мужчину на 1,3 миллиона рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, днем 31 марта горожанину позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сотовой компании. Звонивший сообщил, что у мужчины истекает срок действия абонентского номера и поинтересовался, хочет ли он его продлить.

Горожанин поверил незнакомцу и для продления абонентского договора продиктовал ему адрес электронной почты и паспортные данные. Позже на почту улан-удэнцу поступило сообщение, что в его кабинете на портал Госуслуг происходят подозрительные действия, в связи с чем необходимо позвонить по указанному в письме номеру телефона.

Ничего не подозревающий мужчина набрал номер телефона. На том конце провода ему ответила девушка, посоветовавшая оформить заявку в Центробанк, чтобы мошенники не смогли оформить кредиты на его имя. Горожанин последовал совету и ему сообщили, что в дальнейшем с ним будет работать якобы сотрудник Центрального банка.

В этот же день улан-удэнцу в мессенджере позвонила «сотрудница Центробанка». Она уведомила мужчину, что аферисты уже оформили на него три кредита в разных банках. В связи с этим горожанину настоятельно рекомендовали самому «исчерпать кредитный лимит».

По указанию девушки мужчина зашел приложение онлайн-банкинга и через интернет-магазин техники оформил две рассрочки на общую сумму 932 тысячи рублей для покупки дорогостоящих смартфонов. В контактных данных получателей гаджетов горожанин указал номера, продиктованные мошенницей.

Через два дня аферистка вновь позвонила в мессенджере и сообщила: с мужчиной будет работать другой сотрудник, который поможет удалить все данные улан-удэнца из различных микрофинансовых организаций.

«Сотрудник» позвонил на следующий день и сказал, что мошенники оформили кредитную карту и мужчине нужно ее получить. Горожанин последовал совету звонившего - получил карту, снял со счета 242 тысячи рублей и с помощью программы бесконтактных платежей перечислил 234 тысячи рублей на указанный злоумышленником счет.

Позже мужчине вновь позвонил «сотрудник» и поинтересовался: сколько еще денег у него имеется. Он ответил, что у него есть кредитная карта на 147 тысяч рублей. По указке звонившего улан-удэнец снял 137 тысяч рублей и через приложение бесконтактной оплаты отправил деньги мошенникам.

Через неделю звонок и вопрос повторились. Тогда мужчина попытался перевести со своего банковского счета 150 тысяч рублей, однако банк остановил транзакцию и заблокировал счет улан-удэнца.

Для разблокировки счета мужчина обратился в отделение банка, где специалист передала информацию в службу безопасности, сотрудники которой вызвали полицейских. Только после беседы с правоохранителями мужчина понял, что стал жертвой мошенников. В общей сложности он потерял 1 миллион 303 тысяч рублей.

Как отметили в МВД, горожанин был наслышан о мошенниках, но все равно поддался убедительным словам аферистов.
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мошенничество

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