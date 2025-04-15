Происшествия 15.04.2025 в 17:54

В Бурятии задержали беглых водителей

Мужчина задавила "Нива", а в женщин на "Хонде" въехала женщина на "Лексусе"
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии задержали беглых водителей
Фото: МВД Бурятии
Полиция Бурятии задержала двух водителей, скрывшихся после совершения ДТП. Напомним, вчера вечером в Горячинске неизвестный автомобиль насмерть сбил пешехода, а сегодня ночью в поселке Саган Нур неопознанная машина въехала в зад «Хонде Инсайт» с пьяными женщинами. Они получили травмы, и, пока приходили в себя, виновник аварии уехал.

Как выяснилось, виновником смертельного наезда стал 57-летний водитель «Нивы». А в зад «Хонде» врезалась 34-летняя женщина на «Лексусе»

«В результате оперативно-розыскных мероприятий оба водителя были установлены и задержаны по горячим следам», - сообщили в МВД Бурятии.

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