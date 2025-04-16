Происшествия 16.04.2025 в 17:48

В Бурятии убийца женщины отправился в колонию

Пьяный мужчина из ревности расправился с сожительницей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии убийца женщины отправился в колонию
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Иволгинского района, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, преступление произошло 7 декабря 2024 года. В тот день в ДНТ «Пригородное» обвиняемый с сожительницей употреблял спиртное у соседа. Вечером по пути домой между гражданскими супругами вспыхнула ссора, инициатором которой стал ревнивый сожитель. В ходе конфликта он повалил спутницу на землю, схватил руками за голову и с силой несколько раз ударил затылком о мерзлую землю.

Женщина потеряла сознание. Злоумышленник на санках привез ее домой, уложил на диван и только на следующее утро вызвал медиков. Пострадавшую госпитализировали, но спустя некоторое время она умерла в больнице от полученных травм.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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