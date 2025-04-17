Происшествия 17.04.2025 в 15:27
В Бурятии пожарные спасли хозяйства фермеров
Ландшафтный пожар едва не перекинулся на их постройки
Текст: Андрей Константинов
Сегодня рядом с поселком Ключи Иволгинского района загорелась сухая трава. Из-за ветра пламя стремительно распространилось по сухостою и приблизилось к фермерским постройкам.
«29 человек и 5 единиц техники 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ, лесной охраны и добровольной пожарной дружины оперативно локализовали возгорание на площади 1 гектар, не допустив перехода огня. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как заверили в агентстве, виновники пожара будут установлены и наказаны.
Напомним, ранее в посёлке Каменск местные жители проводили отжиг сухой травы. Пал вышел из-под контроля и перекинулся на гараж соседа, в котором хранились его личные вещи, столярные инструменты и велосипеды.
«29 человек и 5 единиц техники 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ, лесной охраны и добровольной пожарной дружины оперативно локализовали возгорание на площади 1 гектар, не допустив перехода огня. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как заверили в агентстве, виновники пожара будут установлены и наказаны.
Напомним, ранее в посёлке Каменск местные жители проводили отжиг сухой травы. Пал вышел из-под контроля и перекинулся на гараж соседа, в котором хранились его личные вещи, столярные инструменты и велосипеды.
Тегипожар