Происшествия 17.04.2025 в 15:27

В Бурятии пожарные спасли хозяйства фермеров

Ландшафтный пожар едва не перекинулся на их постройки
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пожарные спасли хозяйства фермеров
Фото: скриншот видео
Сегодня рядом с поселком Ключи Иволгинского района загорелась сухая трава. Из-за ветра пламя стремительно распространилось по сухостою и приблизилось к фермерским постройкам.

«29 человек и 5 единиц техники 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ, лесной охраны и добровольной пожарной дружины оперативно локализовали возгорание на площади 1 гектар, не допустив перехода огня. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как заверили в агентстве, виновники пожара будут установлены и наказаны.

Напомним, ранее в посёлке Каменск местные жители проводили отжиг сухой травы. Пал вышел из-под контроля и перекинулся на гараж соседа, в котором хранились его личные вещи, столярные инструменты и велосипеды.
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