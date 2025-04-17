Происшествия 17.04.2025 в 16:45

В Улан-Удэ живые вновь потревожили покой усопших

Неизвестные устроили пожар на кладбище на Стеклозаводе
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ живые вновь потревожили покой усопших
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ сегодня произошел пожар на территории кладбища в поселке Стеклозавод. Причиной возгорания стал поджог сухой травы.

Как сообщили в Комитете городского хозяйства мэрии, огонь охватил площадь порядка 500 квадратных метров. К счастью, его удалось быстро ликвидировать. Тем не менее, пламя повредило много захоронений.

«Мы все знаем, что кладбища — это святые места, где мы отдаем дань памяти нашим близким. Но даже здесь, в таком спокойном и тихом месте, неосторожное обращение с огнем может обернуться настоящей трагедией. Сжигание травы и мусора не только нарушает покой усопших, но и создает угрозу для жизни и здоровья людей», - отмечают в МАУ «Специализированная служба».

Напомним, пару дней назад крупный пожар случился на территории кладбища в Поселье. Там огонь также повредил много захоронений.

Сейчас в республике действует особый противопожарный режим. Жечь сухую траву и мусор, в том числе на кладбищах, запрещено.
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