В Улан-Удэ живые вновь потревожили покой усопших

«Мы все знаем, что кладбища — это святые места, где мы отдаем дань памяти нашим близким. Но даже здесь, в таком спокойном и тихом месте, неосторожное обращение с огнем может обернуться настоящей трагедией. Сжигание травы и мусора не только нарушает покой усопших, но и создает угрозу для жизни и здоровья людей», - отмечают в МАУ «Специализированная служба».





Напомним, пару дней назад крупный пожар случился на территории кладбища в Поселье. Там огонь также повредил много захоронений





Сейчас в республике действует особый противопожарный режим. Жечь сухую траву и мусор, в том числе на кладбищах, запрещено.

В Улан-Удэ сегодня произошел пожар на территории кладбища в поселке Стеклозавод. Причиной возгорания стал поджог сухой травы.Как сообщили в Комитете городского хозяйства мэрии, огонь охватил площадь порядка 500 квадратных метров. К счастью, его удалось быстро ликвидировать. Тем не менее, пламя повредило много захоронений.