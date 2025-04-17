Происшествия 17.04.2025 в 16:50
В Бурятии трое человек пострадали в лобовом ДТП по дороге на Байкал
Пострадавших доставили в больницу
Текст: Елена Кокорина
Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Кабанском районе Бурятии, где произошло лобовое столкновение двух иномарок. Авария произошла вблизи села Клюевка.
- По предварительным данным, сегодня около 15 часов, на федеральной автодороге Р-258 «Байкал», водитель автомобиля «Хонда Одиссей» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада Калина». В результате ДТП троих человек доставили в больницу для оказания медицинской помощи, - сообщили в полиции республики.
В настоящее время на месте ДТП затруднено движение транспортных средств. Госавтоинспекторами устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
Фото: скриншот видео ГИБДД РБ
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