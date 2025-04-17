В Бурятии трое человек пострадали в лобовом ДТП по дороге на Байкал

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Кабанском районе Бурятии, где произошло лобовое столкновение двух иномарок. Авария произошла вблизи села Клюевка.

- По предварительным данным, сегодня около 15 часов, на федеральной автодороге Р-258 «Байкал», водитель автомобиля «Хонда Одиссей» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада Калина». В результате ДТП троих человек доставили в больницу для оказания медицинской помощи, - сообщили в полиции республики.

В настоящее время на месте ДТП затруднено движение транспортных средств. Госавтоинспекторами устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.

Фото: скриншот видео ГИБДД РБ