В Улан-Удэ задержали мужчину с героином

В Улан-Удэ сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину с крупной партией героина.«При личном досмотре в правом наружном кармане куртки у мужчины был обнаружен и изъят шарообразный предмет, оклеенный изолентой. Задержанный рассказал, что внутри находится 100 свертков с наркотиком, который он купил через мессенджер и забрал в «тайнике–закладке». Экспертиза установила, что изъятое вещество является героином общим весом 23 грамма», - рассказали в транспортной полиции.По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Задержанный мужчина взят под стражу.