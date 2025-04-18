Происшествия 18.04.2025 в 09:30

В Улан-Удэ задержали мужчину с героином

У горожанина изъяли 100 свертков с наркотиком
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ задержали мужчину с героином
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину с крупной партией героина.

«При личном досмотре в правом наружном кармане куртки у мужчины был обнаружен и изъят шарообразный предмет, оклеенный изолентой. Задержанный рассказал, что внутри находится 100 свертков с наркотиком, который он купил через мессенджер и забрал в «тайнике–закладке». Экспертиза установила, что изъятое вещество является героином общим весом 23 грамма», - рассказали в транспортной полиции.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Задержанный мужчина взят под стражу.
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