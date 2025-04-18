Житель Улан-Удэ нашел снаряд

В Улан-Удэ житель поселка Забайкальский наткнулся на ржавый снаряд. Боеприпас валялся в траве между домами в микрорайоне «Типичный». Мужчина вызвал к находке правоохранителей.«На место незамедлительно выехали специалисты-взрывотехники ОМОНа. Сотрудники группы разминирования установили, что найденный боеприпас является 105-мм артиллерийским снарядом с элементами сильной коррозии. Взрывчатых веществ он не содержал и угрозы не представлял», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Снаряд правоохранители забрали для дальнейшей утилизации.