Происшествия 18.04.2025 в 17:18
Житель Улан-Удэ нашел снаряд
Боеприпас валялся в траве между домами
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ житель поселка Забайкальский наткнулся на ржавый снаряд. Боеприпас валялся в траве между домами в микрорайоне «Типичный». Мужчина вызвал к находке правоохранителей.
«На место незамедлительно выехали специалисты-взрывотехники ОМОНа. Сотрудники группы разминирования установили, что найденный боеприпас является 105-мм артиллерийским снарядом с элементами сильной коррозии. Взрывчатых веществ он не содержал и угрозы не представлял», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Снаряд правоохранители забрали для дальнейшей утилизации.
«На место незамедлительно выехали специалисты-взрывотехники ОМОНа. Сотрудники группы разминирования установили, что найденный боеприпас является 105-мм артиллерийским снарядом с элементами сильной коррозии. Взрывчатых веществ он не содержал и угрозы не представлял», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Снаряд правоохранители забрали для дальнейшей утилизации.
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