Происшествия 18.04.2025 в 17:18

Житель Улан-Удэ нашел снаряд

Боеприпас валялся в траве между домами
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ нашел снаряд
Фото: Росгвардия Бурятии
В Улан-Удэ житель поселка Забайкальский наткнулся на ржавый снаряд. Боеприпас валялся в траве между домами в микрорайоне «Типичный». Мужчина вызвал к находке правоохранителей.

«На место незамедлительно выехали специалисты-взрывотехники ОМОНа. Сотрудники группы разминирования установили, что найденный боеприпас является 105-мм артиллерийским снарядом с элементами сильной коррозии. Взрывчатых веществ он не содержал и угрозы не представлял», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Снаряд правоохранители забрали для дальнейшей утилизации.
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