Леса Бурятии продолжают гореть

За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружено 11 возгораний: в Еравнинском, Джидинском, Заиграевском и Прибайкальском районах. Потушено 5 очагов возгораний: в Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском и Прибайкальском районах, на общей площади 4 741,3 га.

По оперативным данным, утром 19 апреля действует 8 лесных пожаров в Еравнинском и Джидинском районах, на общей площади 105 га. Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнём. Угрозы населённым пунктам нет.

С пожарами борются 292 человека, из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 44 единицы лесопожарной техники.

Напомним, что в Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено.

В Еравнинском районе введён режим ЧС.

О возгорании или задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44 или в ближайшее лесничество.