Неопытная автоледи и пассажир скончались от наезда на дерево в районе Бурятии

Неопытная 25-летняя водитель со стажем 8 месяцев не справилась с управлением и совершила ДТП, в результате которого погибла вместе с 42-летним пассажиром. Двое других пассажиров, среди которых был 6-летний ребенок – доставлены в больницу.

Авария произошла в минувшее воскресенье днем в Северобайкальске.

- 25-летняя водитель автомобиля «Тойота Калдина», следуя со стороны с. Байкальское в направлении г. Северобайкальск не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель и 42-летняя пассажир транспортного средства от полученных травм скончались на месте еще до приезда бригады скорой медицинской помощи. 46-летний пассажир и 6-летний мальчик с травмами госпитализированы, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ