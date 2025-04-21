Происшествия 21.04.2025 в 14:37
Три человека заживо сгорели в ДТП в Иркутской области
На трассе «Сибирь» «Филдер» врезался в «КамАЗ»
Текст: Иван Иванов
На федеральной трассе «Сибирь» в Тайшетском районе произошло ДТП с тремя погибшими. Предварительно, водитель «Тойоты Филдера», не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и врезался в «КамАЗ». В результате аварии оба автомобиля загорелись, сообщает Irk.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
Водитель легкового автомобиля и два его пассажира не смогли выбраться из своей машины и заживо сгорели. Водителя грузовика госпитализировали. Полицейские проводят проверку по факту случившегося.
Водитель легкового автомобиля и два его пассажира не смогли выбраться из своей машины и заживо сгорели. Водителя грузовика госпитализировали. Полицейские проводят проверку по факту случившегося.
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