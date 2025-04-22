В Бурятии медведи бегают по дорогам

Прошлой ночью жители Баргузинского района Бурятии засняли на камеру медведя, вышедшего на дорогу, в связи с чем местных попросили быть осторожными и не совершать там пеших прогулок. Засекли косолапого по старой дороге на реке Кулутай.

- Прислали видео подписчики нашей группы. Помимо этого, сегодня видели медведя и в районе заправки в с. Баргузин. Косолапый был больших размеров. Будьте осторожны и

передайте информацию родным и знакомым, - пишут в ТГ-канале «Баргузин-инфо.24/7»

Также медведь был замечен сегодня в Кабанском районе.

- Вблизи Никиткиного ручья, в районе Каменских дач видели медведя. На вид животное небольшое, возможно детеныш. Рекомендуем воздержаться от похода в лесной массив в данной местности, - сообщили в «Кабанск-инфо.24/7»

Медвежьими новостями поделились и в группе «Заповедного Подлеморья»

- Бурые медведи активно покидают берлоги. В Баргузинском заповеднике следы хищника замечены на льду Байкала. А в Забайкальском нацпарке косолапый попал в кадр фотоловушки, - пишут в нацпарке.

Напомним, что в Бурятии начался ежегодный весенний мониторинг численности зверей. В Бурприроднадзоре сообщили, что по итогам мониторинга 2024 года в республике насчитали свыше 6 тысяч медведей.

Фото: loon.site и «Заповедное Подлеморье»