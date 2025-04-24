Происшествия 24.04.2025 в 09:06
В Бурятии не осталось лесных пожаров
Все очаги удалось потушить
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за прошедшие сутки обнаружили один лесной пожар в Тарбагатайском районе, который удалось оперативно потушить. Также потушены еще 4 ранее действующих очагов на общей площади 1024 га.
Таким образом, на утро 24 апреля в республике не осталось действующих лесных пожаров, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Таким образом, на утро 24 апреля в республике не осталось действующих лесных пожаров, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.