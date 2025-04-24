В Бурятии не осталось лесных пожаров

В Бурятии за прошедшие сутки обнаружили один лесной пожар в Тарбагатайском районе, который удалось оперативно потушить. Также потушены еще 4 ранее действующих очагов на общей площади 1024 га.Таким образом, на утро 24 апреля в республике не осталось действующих лесных пожаров, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.