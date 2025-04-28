Происшествия 28.04.2025 в 12:45

В Бурятии нашли почти стадо мертвых коров

Коровьи туши были обнаружены мертвыми в реке возле села Цолга
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии нашли почти стадо мертвых коров

В Бурятии нашли почти стадо мертвых коров. Коровьи туши были обнаружены мертвыми в реке возле села Цолга.

- 27 апреля на территории сельского поселения «Цолгинское», расположенного в Мухоршибирском районе Бурятии, были найдены несколько коровьих туш, - пишут наши подписчики в редакцию «Номер один».

Крупный рогатый скот, уже не подающий никаких признаков жизни, запечатлели в реке. От чего именно погибли животные - доподлинно неизвестно.

Комментарии в управлении ветеринарии Бурятии и администрации сельского поселения "Цолгинское " пока не дают. Хозяев буренок сейчас усиленно ищут.

 

Фото: от подписчиков «Номер один»

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с 23 по 29 апреля

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