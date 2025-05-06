В Улан-Удэ насмерть сбили мужчину

ДТП случилось вечером 5 мая на улице Загустайская в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там 45-летняя женщина за рулем «Тойоты Виш» сбила 44-летнего мужчину. Пешехода с травмами госпитализировали в БСМП, где позже он скончался.Как уточнили в Госавтоинспекции, наезд случился вне зоны пешеходного перехода.