Происшествия 06.05.2025 в 10:17
В Бурятии назвали виновника ДТП на Мандрике
Сам он погиб в аварии
Текст: Андрей Константинов
В Госавтоинспекции сообщили подробности ДТП, случившегося вчера днем на перевале Мандрик в Бурятии. Напомним, там самосвал «Шахман» столкнулся с фурой, один из водителей погиб.
«В трех километрах от села Татаурово 35-летний водитель «Шахмана» выехал на встречную полосу и врезался в большегруз «Вольво» под управлением 35-летнего жителя Свердловской области. В результате аварии водитель «Шахмана» от полученных травм скончался на месте, 26-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу. Также медицинская помощь потребовалась водителю «Вольво», - рассказали в Госавтоинспекции.
«В трех километрах от села Татаурово 35-летний водитель «Шахмана» выехал на встречную полосу и врезался в большегруз «Вольво» под управлением 35-летнего жителя Свердловской области. В результате аварии водитель «Шахмана» от полученных травм скончался на месте, 26-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу. Также медицинская помощь потребовалась водителю «Вольво», - рассказали в Госавтоинспекции.
ТегиДТП