В Улан-Удэ потушили пожар в гостинице

Сегодня в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в гостинице на улице Гоголя в Улан-Удэ.«К моменту приезда пожарных горела кровать, потолок и личные вещи в комнате на третьем этаже. Открытое горение сейчас ликвидировано. Пострадавших нет. Всего к тушению привлекались 24 пожарных и 7 единиц техники», - рассказали в МЧС.Причина возгорания устанавливается.