Происшествия 06.05.2025 в 11:42
В Улан-Удэ потушили пожар в гостинице
Там загорелся один из номеров
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в гостинице на улице Гоголя в Улан-Удэ.
«К моменту приезда пожарных горела кровать, потолок и личные вещи в комнате на третьем этаже. Открытое горение сейчас ликвидировано. Пострадавших нет. Всего к тушению привлекались 24 пожарных и 7 единиц техники», - рассказали в МЧС.
Причина возгорания устанавливается.
«К моменту приезда пожарных горела кровать, потолок и личные вещи в комнате на третьем этаже. Открытое горение сейчас ликвидировано. Пострадавших нет. Всего к тушению привлекались 24 пожарных и 7 единиц техники», - рассказали в МЧС.
Причина возгорания устанавливается.