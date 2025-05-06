Происшествия 06.05.2025 в 11:42

В Улан-Удэ потушили пожар в гостинице

Там загорелся один из номеров
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ потушили пожар в гостинице
Фото: скриншот видео
Сегодня в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в гостинице на улице Гоголя в Улан-Удэ.

«К моменту приезда пожарных горела кровать, потолок и личные вещи в комнате на третьем этаже. Открытое горение сейчас ликвидировано. Пострадавших нет. Всего к тушению привлекались 24 пожарных и 7 единиц техники», - рассказали в МЧС.

Причина возгорания устанавливается.
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