В Улан-Удэ разыскивают девушку с сережкой в носу

МВД Бурятии сообщило о розыске 15-летней жительницы Улан-Удэ Нараны Буянтуевой. Утром 7 мая она ушла из дома в микрорайоне Энергетик и до настоящего времени не вернулась.Приметы: на вид 15-16 лет, азиатской внешности, рост 165 см, волосы обесцвеченные ниже плеч, худощавого телосложения.Особые приметы: носит сережку в носу.Во что была одета, не известно.Всех, кто располагает информацией о пропавшей девушке, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 8-9021-61-47-05 или 102.