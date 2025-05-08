В Улан-Удэ случился небольшой потоп

В Улан-Удэ сегодня утром прорвало водопровод на улице Краснофлотская. Авария случилась в районе дома №2а. Разлившиеся потоки воды устремились по близлежащим улицам.«Отключены многоквартирные дома по ул. Краснофлотская, 2а и 2б. Подвоз воды организован. На месте работает бригада Водоканала», - сообщили в мэрии города.Между тем на полное отключение воды или резкое падение давления жалуются и жители других близлежащих домов, в частности, с улицы Тобольская. Когда авария будет устранена, пока не известно.