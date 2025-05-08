Происшествия 08.05.2025 в 09:51
В Улан-Удэ случился небольшой потоп
На улице Краснофлотская прорвало водопровод
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сегодня утром прорвало водопровод на улице Краснофлотская. Авария случилась в районе дома №2а. Разлившиеся потоки воды устремились по близлежащим улицам.
«Отключены многоквартирные дома по ул. Краснофлотская, 2а и 2б. Подвоз воды организован. На месте работает бригада Водоканала», - сообщили в мэрии города.
Между тем на полное отключение воды или резкое падение давления жалуются и жители других близлежащих домов, в частности, с улицы Тобольская. Когда авария будет устранена, пока не известно.
«Отключены многоквартирные дома по ул. Краснофлотская, 2а и 2б. Подвоз воды организован. На месте работает бригада Водоканала», - сообщили в мэрии города.
Между тем на полное отключение воды или резкое падение давления жалуются и жители других близлежащих домов, в частности, с улицы Тобольская. Когда авария будет устранена, пока не известно.
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