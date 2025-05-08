Происшествия 08.05.2025 в 11:23
15 домов остались без воды из-за аварии в Улан-Удэ
Сейчас к ним пригнали две водовозки
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ из-за аварии на водопроводе, случившейся сегодня утром на улице Краснофлотская, без холодной воды остались 15 многоквартирных домов и ТРЦ People's Park.
Сейчас на месте происшествия работает дежурная бригада «Водоканала». Сотрудники предприятия продолжают откачку воды, разлившейся по улицам.
Список домов, попавших под отключение:
- ул. Краснофлотская 2а, 2б, 6, 8, 10, 12, 32;
- ул. Тобольская 55, 63, 65, 65а, 67, 59, 71, 73.
Актуальное местоположение цистерн с водой можно отследить на официальном сайте МУП «Водоканал» по ссылке.
Сейчас на месте происшествия работает дежурная бригада «Водоканала». Сотрудники предприятия продолжают откачку воды, разлившейся по улицам.
«Подвоз воды организован: одна машина стоит по адресу ул. Краснофлотская, 2а., вторая машина стоит по адресу ул. Тобольская, 73», - сообщили в «Водоканале».
Список домов, попавших под отключение:
- ул. Краснофлотская 2а, 2б, 6, 8, 10, 12, 32;
- ул. Тобольская 55, 63, 65, 65а, 67, 59, 71, 73.
Актуальное местоположение цистерн с водой можно отследить на официальном сайте МУП «Водоканал» по ссылке.
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