Происшествия 10.05.2025 в 16:33

Аэропорт Читы закрыли из-за огня на летном поле

Региональные власти не с силах совладать с лесными пожаров  
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Текст: Иван Иванов
Аэропорт Читы закрыли из-за огня на летном поле
Фото: Номер один

Аэропорт "Кадала" в Чите временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за возникшего за пределами аэродрома ландшафтного пожара, сообщил РИА-Новости официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Чита ("Кадала") с 09.10 мск временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за необходимости потушить ландшафтный пожар (горит сухая трава), возникший за пределами аэродрома, но подобравшийся к летному полю", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что ситуация контролируема. Угрозы безопасности полетов и самому аэропорту нет.

Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

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