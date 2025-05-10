Аэропорт Читы закрыли из-за огня на летном поле

Аэропорт "Кадала" в Чите временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за возникшего за пределами аэродрома ландшафтного пожара, сообщил РИА-Новости официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Чита ("Кадала") с 09.10 мск временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за необходимости потушить ландшафтный пожар (горит сухая трава), возникший за пределами аэродрома, но подобравшийся к летному полю", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ситуация контролируема. Угрозы безопасности полетов и самому аэропорту нет.



Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.