Происшествия 10.05.2025 в 16:53

В Улан-Удэ ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Из-за усиления ветра до 20 м/с
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Текст: Татьяна Жамсуева
В Улан-Удэ ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Фото: freepik.com

По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС» 11 мая в Улан-Удэ ожидается чрезвычайная пожарная опасность из-за усиления ветра до 20 м/с. Будьте осторожны в указанный период. Откажитесь от поездок на дальние расстояния, выходов на горные маршруты. В ветреную погоду ограничьте выход из зданий, не оставляйте детей без присмотра. Телефон спасения - 112.

Напоминаем о правилах пожарной безопасности:

- Избегайте открытого огня. Не разжигайте костры, не используйте мангалы и не курите на улице в ветреную погоду.

- Поддерживайте порядок на территории. Убирайте сухую траву, листья и другие горючие материалы с территории вокруг зданий и сооружений.

- Держите под контролем источники огня. Если вы используете оборудование, связанное с огнем, следите за его состоянием и не оставляйте без присмотра.

- Следите за прогнозом погоды. Если ожидаются сильные порывы ветра или повышенная пожарная опасность, лучше отложить любые работы с огнем. 

Обо всех предпосылках к ЧС сообщать в службу «ЕДДС»: 37-90-51, 21-36-65.

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