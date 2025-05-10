Огнеборцы Бурятии отстояли поселок

Как сообщает МЧС РБ, угроза поселку Романовка Баунтовского эвенкийского района снята. Напомним, что была угроза переброса огня на населенный пункт. Площадь возгорания - 38 гектаров, тушение продолжается. Отправленным вертолетом Ми-8 МЧС России из Улан-Удэ сброшено 18 тонн воды на очаги пожара. Бульдозером проложены 2 минерализованные полосы. Проведен отжиг сухой травы.

К тушению привлечены более 200 человек и 43 единицы техники.