Происшествия 10.05.2025 в 19:36

Огнеборцы Бурятии отстояли поселок

Они не допустили перехода огня на населенный пункт
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Текст: Татьяна Жамсуева
Огнеборцы Бурятии отстояли поселок
Фото: скриншот из видео от МЧС РБ

Как сообщает МЧС РБ, угроза поселку Романовка Баунтовского эвенкийского района снята. Напомним, что была угроза переброса огня на населенный пункт. Площадь возгорания - 38 гектаров, тушение продолжается. Отправленным вертолетом Ми-8 МЧС России из Улан-Удэ сброшено 18 тонн воды на очаги пожара. Бульдозером проложены 2 минерализованные полосы. Проведен отжиг сухой травы.

К тушению привлечены более 200 человек и 43 единицы техники.

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