Происшествия 10.05.2025 в 19:36
Огнеборцы Бурятии отстояли поселок
Они не допустили перехода огня на населенный пункт
Текст: Татьяна Жамсуева
Как сообщает МЧС РБ, угроза поселку Романовка Баунтовского эвенкийского района снята. Напомним, что была угроза переброса огня на населенный пункт. Площадь возгорания - 38 гектаров, тушение продолжается. Отправленным вертолетом Ми-8 МЧС России из Улан-Удэ сброшено 18 тонн воды на очаги пожара. Бульдозером проложены 2 минерализованные полосы. Проведен отжиг сухой травы.
К тушению привлечены более 200 человек и 43 единицы техники.
Тегипожар