В Улан-Удэ пропала несовершеннолетняя девушка

МВД Бурятии сообщило о розыске несовершеннолетней жительницы Улан-Удэ Людмилы Гомбожаповой. 24 июня она ушла из дома в 113-м микрорайоне и не вернулась. Родственникам девушка сообщила, что поехала сдавать экзамены в колледж в Советском районе города. Ранее неоднократно уходила.Приметы: азиатской внешности, на вид 17 лет, среднего телосложения, рост около 160 см, волосы темно-каштанового цвета, каре, глаза карие.Была одета в белую футболку, джинсовую юбку, резиновые тапочки бежевого цвета, на голове – платочек. При себе имела сотовый телефон и черную дамскую сумку.При наличии какой-либо информации о девушке МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8 (950) 385-43-21, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).