Происшествия 08.08.2025 в 10:29
В селе Бурятии 4-летний ребенок попал под колеса машины
Сейчас малыш находится в больнице
Текст: Елена Кокорина
Вчера вечером в Закаменском районе Бурятии маленького ребенка сбил молодой водитель иномарки.
- 23-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», следуя по ул. Центральная у. Шара Азарга вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 4-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в ГИБДД республики.
Подробности о состоянии мальчика пока не известны.
Фото: ГИБДД РБ
ТегиДТП