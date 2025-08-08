В селе Бурятии 4-летний ребенок попал под колеса машины

Вчера вечером в Закаменском районе Бурятии маленького ребенка сбил молодой водитель иномарки.

- 23-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», следуя по ул. Центральная у. Шара Азарга вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 4-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в ГИБДД республики.

Подробности о состоянии мальчика пока не известны.

Фото: ГИБДД РБ