Собака в Бурятии стала причиной госпитализации взрослого мужчины

Сегодня утром в Еравнинском районе Бурятии 53-летний водитель мотоцикла без прав следовал по ул. Первомайская в селе Сосново-Озерское и наехал на собаку. От столкновения с животным он опрокинулся. В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в ГИБДД республики.

Вчера на территории республики было выявлено свыше 300 нарушений ПДД. Были задержаны и отстранены от права управления ТС 20 нетрезвых водителей, а также зарегистрировано 19 аварий с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: ГИБДД РБ