Происшествия 08.08.2025 в 11:53
В Бурятии нашли виновного в крупном ДТП на Мандрике
Им оказался водитель фуры
Текст: Андрей Константинов
Полиция Бурятии завершила расследование крупного ДТП, случившегося в прошлом году на Мандрике. Вечером 15 октября там столкнулись фура и микроавтобус с пассажирами. В результате аварии один из них - 73-летний мужчина – получил серьезные травмы и был госпитализирован. Также за медицинской помощью обратились еще пятеро пассажиров.
Следствие пришло к выводу, что в аварии виноват 38-летний водитель фуры - уроженец Новгородской области.
Как уточнили в полиции, мужчина признал вину, раскаялся и частично возместил причинённый им ущерб. Во время расследования он находился под подпиской о невыезде. Сейчас уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: ГИБДД Бурятии
ТегиДТП