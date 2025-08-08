В Бурятии нашли виновного в крупном ДТП на Мандрике

Полиция Бурятии завершила расследование крупного ДТП, случившегося в прошлом году на Мандрике. Вечером 15 октября там столкнулись фура и микроавтобус с пассажирами. В результате аварии один из них - 73-летний мужчина – получил серьезные травмы и был госпитализирован. Также за медицинской помощью обратились еще пятеро пассажиров.





Следствие пришло к выводу, что в аварии виноват 38-летний водитель фуры - уроженец Новгородской области.











Как уточнили в полиции, мужчина признал вину, раскаялся и частично возместил причинённый им ущерб. Во время расследования он находился под подпиской о невыезде. Сейчас уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.





Фото: ГИБДД Бурятии

«Несмотря на осадки в виде мокрого снега и скользкую дорогу, водитель автопоезда, двигаясь со скоростью около 30 км/час, потерял контроль за направлением движения полуприцепа, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом», - сообщили в МВД Бурятии.