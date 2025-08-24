В Забайкалье полиция обнаружила женщину, скончавшуюся от инфаркта на кладбище

Как сообщает «Чита.Ру», женщина находилась в сильном психологическом стрессе из-за смерти сына и часто ходила на кладбище.

«Максим родился и вырос в Балее. Был очень хорошим мальчиком: учился замечательно, участвовал во всех мероприятиях, был прямо звездочкой. После срочной службы он подписал контракт, вернулся с ранением и подписал еще один. В июне он погиб, его похоронили, и мама очень переживала, часто ходила на кладбище. Через некоторое время после 40 дней со смерти сына она умерла на кладбище – тело нашла бригада, копающая могилы. Женщине было около 50 лет, сыну – 23. Ее похоронят 26 августа», – сказала собеседница издания.

Военный комиссар города Балея и Балейского района Евгений Болонев подтвердил, что Максим Шарыпов погиб 23 июня около населенного пункта Отрадное в ДНР.

Между тем, все больше сигналов поступает о необходимости мирного урегулирования многолетнего конфликта между Россией и Украиной по территориальному вопросу. Так, предложения президента Владимира Путина по урегулированию, озвученные на августовской встрече с Трампом на Аляске, включают отказ от прекращения огня до заключения всеобъемлющего мирного соглашения, сообщает «РБК» со ссылкой на Reuters.

В числе других условий Москвы – вывод украинских войск с территории ДНР и ЛНР, признание суверенитета России над Крымом, хотя бы частичная отмена антироссийских санкций, а также запрет для Украины на вступление в НАТО и официальный статус для русского языка в стране, передавало агентство.

Украина, в свою очередь, согласна с заморозкой конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и признанием ряда территорий де-факто утраченными, заявил в августе советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Пока процесс находится в стадии обсуждения сторон.