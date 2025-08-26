Происшествия 26.08.2025 в 08:51

Центр Улан-Удэ затопило даже в отсутствие дождей

Причиной потопа стала лопнувшая водопроводная труба на Мемориале Победы
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ из-за прорыва трубы затопило район Центрального рынка. Авария произошла вчера вечером, 25 августа.

Водопроводная труба лопнула в районе Мемориала Победы. Движение транспорта из-за образовавшегося потопа на дороге было сильно затруднено.

В МУП «Водоканал» пояснили, что при проведении земляных работ на ул. Балтахинова, 36, подрядной организацией произошло повреждение трубы холодного водоснабжения. Устранением аварии занимались сотрудники МУПа. Без холодного водоснабжения остался один многоквартирный дом и три административных здания. Для временного обеспечения водоснабжения был организован подвоз воды.

Результаты восстановительных работ пока не известны.

Фото: Весь Улан-Удэ

