Происшествия 27.08.2025 в 17:15
В Бурятии задержали замглавы администрации Иволгинского района
Оксану Дымбрылову подозревают в получении взятки
Текст: Карина Перова
Стали известны подробности проведенной проверки в администрации Иволгинского района Бурятии. В результате правоохранители сегодня задержали заместителя главы муниципалитета по развитию инфраструктуры Оксану Дымбрылову.
Чиновницу подозревают в получении взятки. Все связано со строительством дорог.
«Подтвердил информацию о задержании достоверный источник», - комментирует ТГ-канал «Иволга-инфо.24/7»