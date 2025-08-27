В Бурятии задержали замглавы администрации Иволгинского района

Стали известны подробности проведенной проверки в администрации Иволгинского района Бурятии. В результате правоохранители сегодня задержали заместителя главы муниципалитета по развитию инфраструктуры Оксану Дымбрылову.

Чиновницу подозревают в получении взятки. Все связано со строительством дорог.

«Подтвердил информацию о задержании достоверный источник», - комментирует ТГ-канал «Иволга-инфо.24/7»