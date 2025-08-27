Происшествия 27.08.2025 в 17:15

В Бурятии задержали замглавы администрации Иволгинского района

Оксану Дымбрылову подозревают в получении взятки
Текст: Карина Перова
В Бурятии задержали замглавы администрации Иволгинского района
Фото: архив администрации Иволгинского района (скриншот видео)

Стали известны подробности проведенной проверки в администрации Иволгинского района Бурятии. В результате правоохранители сегодня задержали заместителя главы муниципалитета по развитию инфраструктуры Оксану Дымбрылову.

Чиновницу подозревают в получении взятки. Все связано со строительством дорог.

«Подтвердил информацию о задержании достоверный источник», - комментирует ТГ-канал «Иволга-инфо.24/7»

 

27.08.2025 в 17:40
