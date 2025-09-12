Происшествия 12.09.2025 в 10:42

В Улан-Удэ за день сбили двух пешеходов и одного самокатчика

Двое пострадавших получили переломы, а третий отделался ушибами
Текст: Андрей Константинов
Сразу три ДТП, связанных с наездами автомобилей, произошли за минувший день в Улан-Удэ. В результате двое мужчин с переломами оказались в больнице, а самый молодой пострадавший – 16-летний подросток – получил ушибы и ссадины.

Как рассказали в ГИБДД, первое происшествие произошло около 2 часов дня на парковке на ул. Ключевская. Там 36-летняя женщина за рулем «Ниссан Икстрэйл» наехала на 55-летнего мужчину. С переломом бедра пострадавшего доставили в БСМП.

В 6 часов вечера на улице Жердева 33-летний водитель «Инфинити» при выезде с прилегающей территории сбил 16-летнего электросамокатчика. Медики диагностировали у школьника ушибы и ссадины, после оказания помощи его отпустили домой. 

В 8 часов вечера на улице Борсоева 68-летний водитель автомобиля «Ниссан Эксперт» сбил 49-летнего мужчину на пешеходном переходе. Пешехода с переломом таза также госпитализировали в БСМП.


Фото: ГИБДД Бурятии
