В Улан-Удэ за день сбили двух пешеходов и одного самокатчика

Фото: ГИБДД Бурятии

Сразу три ДТП, связанных с наездами автомобилей, произошли за минувший день в Улан-Удэ. В результате двое мужчин с переломами оказались в больнице, а самый молодой пострадавший – 16-летний подросток – получил ушибы и ссадины.Как рассказали в ГИБДД, первое происшествие произошло около 2 часов дня на парковке на ул. Ключевская. Там 36-летняя женщина за рулем «Ниссан Икстрэйл» наехала на 55-летнего мужчину. С переломом бедра пострадавшего доставили в БСМП.В 6 часов вечера на улице Жердева 33-летний водитель «Инфинити» при выезде с прилегающей территории сбил 16-летнего электросамокатчика. Медики диагностировали у школьника ушибы и ссадины, после оказания помощи его отпустили домой.