Происшествия 02.10.2025 в 15:31

В Улан-Удэ убили сына известного бизнесмена

Его тело обнаружили в жилом комплексе «Европа»
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ убили сына известного бизнесмена
Фото: freepik.com
В Улан-Удэ погиб старший сын известного бизнесмена Сергея Рогова. Как сообщает телеканал АТВ, его тело было обнаружено в жилом комплексе «Европа».

Как рассказали «Номер один» в Следственном комитете Бурятии, по факту обнаружения в квартире дома на территории одного из жилых комплексов Улан-Удэ тела мужчины с повреждениями возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. 

«В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия по обнаружению, фиксации и изъятию следов преступления. Для установления причины смерти потерпевшего будет назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в следственном ведомстве.

Напомним, основатель «Пиплз Парка» Сергей Рогов погиб в 2018 году. 30 декабря вертолет, перевозивший бизнесмена, рухнул в поселке Верхняя Березовка в пригороде Улан-Удэ.
убийство

