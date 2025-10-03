Происшествия 03.10.2025 в 16:32

Школьникам в Забайкалье подали котлеты с плесенью

Экономия на детском питании приводит к отравлениям детей
Текст: Иван Иванов
Школьникам в Забайкалье подали котлеты с плесенью
Фото: «Номер один»

Постоянная экономия на рецептурах блюд и снижение оплаты за качественные продукты в школьных столовых приводят к вопиющим случаям. К этому добавляется слабый контроль за качеством продуктов, поставляемых в столовые.

В Забайкалье, в Александрово-Заводской средней школе детям подают еду с плесенью. Об этом корреспонденту ZAB.RU сообщили родители учащихся. По их словам, они обращались напрямую к директору Фалилеевой Марине Васильевне, сам факт она отрицает.

«Там питаются с 1-го класса по 11-й класс. Сегодня заявление в прокуратуру взяли, обещали проверить. Самое страшное, что плесень замечают только старшеклассники, а младшие классы это ещё и кушают. Некоторые дети жаловались на боли в животе», — уточнила одна из родительниц.

В пресс-службе прокуратуры Забайкалья подтвердили, что обращение по этому поводу им действительно поступало.

Самое печальное, что плесень, которая содержит вредные микотоксины, может не вызвать острых отравлений. Но вред здоровью может проявиться спустя месяцы и годы, когда об инциденте все забудут…

Теги
котлеты плесень школа забайкалье

