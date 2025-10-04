В Улан-Удэ будут судить женщину, жестоко убившую двухмесячного сына

Напомним, жуткое происшествие случилось в ночь на 9 октября 2024 года. Обвиняемая у себя дома на улице 502 км, разозлившись на плачущего 2-месячного сына, нанесла ему удары по лицу и сделала множество уколов в голову шприцами с сильнодействующим препаратом. В результате через некоторое время ребенок скончался в страшных муках. Позже женщина попыталась скрыться, но ее задержали в доме у знакомого и взяли под стражу.



