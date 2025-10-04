Происшествия 04.10.2025 в 10:23
В Улан-Удэ будут судить женщину, жестоко убившую двухмесячного сына
Уголовное дело поступило на рассмотрение Верховного суда Бурятии
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ передано в суд уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Улан-Удэ, обвиняемой в убийстве маленького ребенка, совершенного с особой жестокостью. Об этом сообщили в Следственном комитете Бурятии.
В ходе допросов женщина заявила, что убила ребенка на фоне послеродовой депрессии и в состоянии аффекта. Но следователи ей не поверили.
«По результатам проведенной психолого-психиатрической судебной экспертизы врачи пришли к однозначному выводу, что женщина в каком-либо экспертно-значимом состоянии в момент совершения преступления не находилась, отдавала отчет своим действиям и могла руководить ими», - рассказывали ранее в Следственном комитете.
Недавно Верховный суд Бурятии вынес приговор еще одному убийце ребенка. Жителю улуса Дэдэ-Ичетуй Джидинского района дали 14 лет колонии строгого режима за убийство своей месячной дочери.
Напомним, жуткое происшествие случилось в ночь на 9 октября 2024 года. Обвиняемая у себя дома на улице 502 км, разозлившись на плачущего 2-месячного сына, нанесла ему удары по лицу и сделала множество уколов в голову шприцами с сильнодействующим препаратом. В результате через некоторое время ребенок скончался в страшных муках. Позже женщина попыталась скрыться, но ее задержали в доме у знакомого и взяли под стражу.
