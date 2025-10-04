Происшествия 04.10.2025 в 10:23

В Улан-Удэ будут судить женщину, жестоко убившую двухмесячного сына

Уголовное дело поступило на рассмотрение Верховного суда Бурятии
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ будут судить женщину, жестоко убившую двухмесячного сына
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Улан-Удэ передано в суд уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Улан-Удэ, обвиняемой в убийстве маленького ребенка, совершенного с особой жестокостью. Об этом сообщили в Следственном комитете Бурятии. 

Напомним, жуткое происшествие случилось в ночь на 9 октября 2024 года. Обвиняемая у себя дома на улице 502 км, разозлившись на плачущего 2-месячного сына, нанесла ему удары по лицу и сделала множество уколов в голову шприцами с сильнодействующим препаратом. В результате через некоторое время ребенок скончался в страшных муках. Позже женщина попыталась скрыться, но ее задержали в доме у знакомого и взяли под стражу.


В ходе допросов женщина заявила, что убила ребенка на фоне послеродовой депрессии и в состоянии аффекта. Но следователи ей не поверили.

«По результатам проведенной психолого-психиатрической судебной экспертизы врачи пришли к однозначному выводу, что женщина в каком-либо экспертно-значимом состоянии в момент совершения преступления не находилась, отдавала отчет своим действиям и могла руководить ими», - рассказывали ранее в Следственном комитете. 

Недавно Верховный суд Бурятии вынес приговор еще одному убийце ребенка. Жителю улуса Дэдэ-Ичетуй Джидинского района дали 14 лет колонии строгого режима за убийство своей месячной дочери. 
Теги
убийство

Все новости

В Бурятии не удивились падению экономики Иркутской области
04.10.2025 в 10:34
В Улан-Удэ будут судить женщину, жестоко убившую двухмесячного сына
04.10.2025 в 10:23
В Бурятии товары с маркетплейсов обложат новым налогом
04.10.2025 в 09:27
Жительница Улан-Удэ пыталась засудить клинику за неудачную пластическую операцию
04.10.2025 в 07:00
Черных грифов стали замечать в окрестностях Улан-Удэ
03.10.2025 в 17:26
«Заскочила за мной в подъезд и ударила по затылку»
03.10.2025 в 17:25
«Недалеко от фронта»: врач из Бурятии трудился в городе Алешки
03.10.2025 в 17:15
Число пассажиров круизного поезда «Байкальский экспресс» этим летом увеличилось на 40%
03.10.2025 в 17:04
Школьникам в Забайкалье подали котлеты с плесенью
03.10.2025 в 16:32
Назван самый технологичный оператор России
03.10.2025 в 16:31
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
«Заскочила за мной в подъезд и ударила по затылку»
В Новосибирске соседка избила трех пенсионерок за замечания
03.10.2025 в 17:25
Школьникам в Забайкалье подали котлеты с плесенью
Экономия на детском питании приводит к отравлениям детей
03.10.2025 в 16:32
В Бурятии осудили лесничего, собиравшего «дань»
Ближайшие четыре с половиной года он проведет в колонии
03.10.2025 в 15:42
В Улан-Удэ горожанин отправил на тот свет пьющую сожительницу
За свое преступление мужчина получил 7 лет колонии
03.10.2025 в 15:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru