Происшествия 14.10.2025 в 12:53
«Все, убил?»
В Улан-Удэ вынесли приговор таксисту, насмерть сбившему женщину на переходе
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вступил в законную силу приговор в отношении 50-летнего таксиста, который насмерть сбил 26-летнюю женщину на пешеходном переходе. Она была единственной дочерью у матери, а ее отец после случившегося попал в больницу.
Происшествие случилось вечером 16 апреля в 113-м микрорайоне Улан-Удэ. Вот как описывает его свидетель – водитель другого автомобиля.
«Примерно в 22 часа 10 минут я подъехал к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному в районе автобусной остановки, остановился и стал пропускать пешехода. Женщина спокойным шагом начала переходить перед моим автомобилем справа налево. Переходя перед автомобилем, она посмотрела на него и потом направо. Во встречном направлении ехал автомобиль, между пешеходом и ним было примерно 50-60 метров. Женщина продолжила спокойно идти, опустив голову вниз, далее не смотрела направо, а автомобиль, не сбавляя скорость, продолжил движение и очень быстро приблизился», - рассказал свидетель.
На расстоянии примерно 5 метров между пешеходом и автомобилем мужчина понял, что тот уже не остановится и хотел нажать на клаксон, чтобы предупредить женщину, но уже не успел. От удара она подлетела в воздух и упала головой вниз. Мужчина включил аварийку, вышел из своей машины и подошел к пострадавшей - она хрипела. Он набрал экстренную службу «112». В этот момент из сбившего ее автомобиля такси вышел водитель и спросил у него: «Все, убил?».
Женщина еще дышала, но вскоре она скончалась от тяжелой черепно-мозговой травмы.
На суде таксист частично признал вину, однако утверждал, что не видел женщину, так как был ослеплен светом фар встречного автомобиля. Однако его показания опроверг следственный эксперимент. Он показала, что пешеход был виден с места водителя с расстояния 50 метров – на улице в тот момент горели фонари, которые достаточно хорошо освещали проезжую часть.
Вынося приговор таксисту, суд учел наличие ряда смягчающих обстоятельств - раскаяние, состояние здоровья подсудимого и наличие у него несовершеннолетнего ребенка. В итоге он получил 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Также суд частично удовлетворил иск матери погибшей женщины, которая лишилась единственной дочери. С таксиста в ее пользу был взыскан миллион рублей.
Не согласившись с таким вердиктом, таксист попробовал смягчить наказание, подав апелляционную жалобу. В ней он написал, что «уже достаточно проникся пониманием серьезности содеянного; его поведение в ходе предварительного следствия и суда говорит о том, что он максимально серьёзно воспринял случившееся и никогда более не повторит подобное». Мужчина просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, а также уменьшить размер компенсации потерпевшей. Однако, Верховный суд Бурятии остался непреклонен.
«Доводы апелляционной жалобы признаются несостоятельными и удовлетворению не подлежат. Нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального законов, влекущих отмену приговора, судом апелляционной инстанции не установлено», - констатировала Фемида.
ТегиДТП