Происшествия 20.10.2025 в 16:15
В Бурятии возбудили уголовку после драки учителя с учеником
Тем временем на защиту педагога встал глава республики
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии Алексей Цыденов высказал свою позицию по скандальной ситуации в школе пригорода Улан-Удэ, где учитель физики подрался с учеником. Судя по посту, обнародованному в телеграм-канале, руководитель республики в этой ситуации однозначно встал на сторону учителя.
«Вопиющий случай с дракой учителя и ученика. По видео видно, как ученик бьет по затылку учителя, а потом его душит. Хочу обозначить позицию. С участниками ситуации будет работать не только уполномоченный по правам ребёнка, но и комиссия по делам несовершеннолетних, в том числе с родителями. Чтобы иметь права, надо сначала исполнять свои обязанности. Обязанность ученика — уважать своего учителя. Каким бы ни был учитель — молодым или взрослым, опытным или неопытным — в первую очередь он остаётся твоим учителем», - отметил Алексей Цыденов.
По словам главы, в конфликте «компетентные органы разберутся детально и посекундно, с чего всё началось, кто кого спровоцировал». «Но таких ситуаций в принципе не должно быть», отметил он.
«Уважение ученика к учителю — это основа. Понимаю, что в ответ могут быть возражения, что учителя бывают разные. Да, не часто, но бывают. Но разбираться в случае каких-то вопросов с учителем должны взрослые. Родители с классным руководителем, с директором школы или с министерством образования», - заявил Алексей Цыденов.
Напомним, ранее драку между учителем физики и учеником взяла на контроль Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Вероника Штыкина. По ее словам, во время конфликта школьник получил серьёзную травму - перелом кисти.
«Мы считаем произошедшее абсолютно неприемлемым. Школа – это пространство безопасности для детей, а применение физической силы в учебном процессе недопустимо ни при каких обстоятельствах. Ребёнок в стенах школы должен быть защищён – и точка», - прокомментировала детский омбудсмен.
Тем временем Следственный комитет сообщил о возбуждении по факту случившегося уголовного дела. Его фигурантами стали «должностные лица администрации образовательного учреждения». Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
«По данным следствия, 17 октября в селе Поселье администрацией местной школы допущена конфликтная ситуация, переросшая в обоюдную драку между учителем и одним из учеников, в ходе которой ребенку были причинены телесные повреждения. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. Расследование преступления поставлено на контроль руководителем следственного управления», - сообщили в следственном ведомстве.
Проверку происшествия проводит и прокуратура Бурятии. Тем временем в Управлении образования администрации Иволгинского района сообщили, учителя отстранили от работы до выяснения обстоятельств.
«Вопиющий случай с дракой учителя и ученика. По видео видно, как ученик бьет по затылку учителя, а потом его душит. Хочу обозначить позицию. С участниками ситуации будет работать не только уполномоченный по правам ребёнка, но и комиссия по делам несовершеннолетних, в том числе с родителями. Чтобы иметь права, надо сначала исполнять свои обязанности. Обязанность ученика — уважать своего учителя. Каким бы ни был учитель — молодым или взрослым, опытным или неопытным — в первую очередь он остаётся твоим учителем», - отметил Алексей Цыденов.
По словам главы, в конфликте «компетентные органы разберутся детально и посекундно, с чего всё началось, кто кого спровоцировал». «Но таких ситуаций в принципе не должно быть», отметил он.
«Уважение ученика к учителю — это основа. Понимаю, что в ответ могут быть возражения, что учителя бывают разные. Да, не часто, но бывают. Но разбираться в случае каких-то вопросов с учителем должны взрослые. Родители с классным руководителем, с директором школы или с министерством образования», - заявил Алексей Цыденов.
Напомним, ранее драку между учителем физики и учеником взяла на контроль Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Вероника Штыкина. По ее словам, во время конфликта школьник получил серьёзную травму - перелом кисти.
«Мы считаем произошедшее абсолютно неприемлемым. Школа – это пространство безопасности для детей, а применение физической силы в учебном процессе недопустимо ни при каких обстоятельствах. Ребёнок в стенах школы должен быть защищён – и точка», - прокомментировала детский омбудсмен.
Тем временем Следственный комитет сообщил о возбуждении по факту случившегося уголовного дела. Его фигурантами стали «должностные лица администрации образовательного учреждения». Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
«По данным следствия, 17 октября в селе Поселье администрацией местной школы допущена конфликтная ситуация, переросшая в обоюдную драку между учителем и одним из учеников, в ходе которой ребенку были причинены телесные повреждения. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. Расследование преступления поставлено на контроль руководителем следственного управления», - сообщили в следственном ведомстве.
Проверку происшествия проводит и прокуратура Бурятии. Тем временем в Управлении образования администрации Иволгинского района сообщили, учителя отстранили от работы до выяснения обстоятельств.