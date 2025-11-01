Происшествия 01.11.2025 в 10:13

В правительстве Бурятии прокомментировали «уголовку» на производителя БПЛА

Власти республики тесно взаимодействуют с правоохранителями
Текст: Андрей Константинов
В правительстве Бурятии прокомментировали «уголовку» на производителя БПЛА
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В правительстве Бурятии прокомментировали ситуацию с задержанием и арестом гендиректора ООО «Аэроком» Виктора Янькова. Его подозревают в особо крупном мошенничестве в ходе поставок беспилотников для нужд Минобороны.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в 2023 году между ООО «Аэроком» и АНО «Содействие» был заключён договор на поставку инновационного изделия для нужд СВО — беспилотных летательных аппаратов типа VTOL (вертикальный взлёт и полёт в горизонтальном режиме по самолётному типу).

В рамках договора было произведено 24 комплекса на сумму 655,4 млн рублей. В состав одного комплекса входили четыре летательных аппарата (три доставщика и один разведчик), наземная система управления, антенна дальнего действия и ноутбуки. Всего было изготовлено 96 беспилотных летательных аппаратов. Комплексы были переданы в войсковые подразделения для использования в зоне специальной военной операции.

В ходе применения выявилась необходимость доработки изделий с учётом меняющихся условий на передовой. В рамках гарантийного сопровождения компания «Аэроком» неоднократно вносила изменения, в первую очередь в программное обеспечение. 

«Работа по совершенствованию продолжается. В настоящее время комплексы применяются на Запорожском направлении», - рассказали в пресс-службе правительства. - Тем не менее, у правоохранительных органов в рамках доследственной проверки и анализа материалов, представленных АНО «Содействие», у возникли вопросы к компании «Аэроком» в части обоснованности расходов на производство. В прошлом году было возбуждено уголовное дело для детальной проверки всех материалов и причастных лиц. По итогам проверки Виктору Янькову, фактическому руководителю ООО «Аэроком», предъявлено обвинение на сумму 54,6 млн рублей. Следствие продолжается».

Как заверили в правительстве, АНО «Содействие» и министерство промышленности Бурятии находятся в полном взаимодействии со следственными органами.
уголовное дело

